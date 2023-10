Biden sieht Israel nicht als Verantwortlichen für Krankenhausangriff

Tel Aviv: Der Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen geht nach Einschätzung von US-Präsident Biden nicht auf das Konto Israels. Biden ist am Vormittag zu einem Besuch in Tel Aviv eingetroffen und unmittelbar danach mit Israels Premier Netanjahu zusammengetroffen. Dabei sagte der US-Präsident wörtlich: "Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von Ihnen." Es gebe allerdings - so Biden weiter - "eine Menge Leute da draußen, die nicht sicher sind". Israel hatte zuvor alle Schuld an der Attacke mit vermutlich hunderten Toten zurückgewiesen und versucht, das mit Videoaufnahmen zu untermauern. Demnach wurde die Rakete von der Terrormiliz Dschihad abgefeuert und fehlgeleitet. Die palästinensische Gesundheitsbehörde weist die israelische Darstellung zurück. Der Vorfall führte dazu, dass geplante Gespräche Bidens mit arabischen Spitzenpolitikern in Jordanien abgesagt wurden.

