Biden siegt in Michigan

Washington: Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden hat auch den Bundesstaat Michigan für sich entschieden. Damit fehlt ihm nur noch ein weiterer Staat, um eine Mehrheit der Wahlmänner zu erreichen - womit er die Wahl gewonnen hätte. Noch fehlen allerdings die Ergebnisse aus sechs Bundesstaaten. Biden zeigte sich bereits siegesseicher. Er erkläre zwar nicht, dass er die Wahl gewonnen habe. Aber wenn die Wahl beendet sei, werde er als Sieger feststehen, so Biden. Währenddessen hat US-Präsident Trump versucht, gerichtlich einen Stopp der Auszählung in Michigan zu erwirken. Dasselbe versucht er in dem heiß umkämpften Bundesstaat Pennsylvania, für Wisconsin fordert sein Wahlteam eine Neuaszählung. Dort hatte Biden mit einem knappen Vorsprung gewonnen. Trump twitterte zudem, eine große Anzahl Stimmzettel sei heimlich weggeschmissen worden. Bereits im Vorfeld hatte er immer wieder von Wahlbetrug gesprochen, ohne Beweise dafür zu liefern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 01:00 Uhr