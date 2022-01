Biden sichert Ukraine Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat der Ukraine erneut Hilfe im Konflikt mit Russland zugesichert. Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi hieß es aus dem Weißen Haus, die USA würden entschlossen antworten, wenn Russland weiter in der Ukraine einmarschiere. Biden und Selenskyi seien sich aber auch einig, Spannungen im Verhältnis mit Russland abbauen zu wollen. Am Sonntag beginnen in Genf Gespräche zwischen den USA und Russland.

