Biden sichert Taiwan militärische Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsiden Biden hat Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs militärische Unterstützung auch durch US-Truppen zugesichert. In einem Interview des Senders CBS bejahte Biden mehrfach die Frage, ob die US-Streitkräfte Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion verteidigen würden. Das taiwanische Außenministerium dankte Biden anschließend dafür, das Sicherheitsversprechen der USA an Taiwan bekräftigt zu haben. Die chinesische Staats- und Parteiführung reagierte hingegen verärgert. Die Äußerungen seien ein schwerer Verstoß gegen die Verpflichtungen, die die USA gegenüber der Volksrepublik eingegangen seien, so eine Sprecherin in Peking. Die US-Seite schicke falsche Signale an die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 15:00 Uhr