Biden sichert Selenskyj weitere Unterstützung zu

Washington: US-Präsident Biden hat am Abend den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus empfangen. Er sicherte ihm weitere Unterstützung zu und betonte, die USA würden sicherstellen, dass die Welt an der Seite der Ukraine stehe. Selenskyj sprach Biden seinen Dank aus. Zuvor hatte er im Kongress um weitere Militärhilfe für sein Land gebeten. Geht es nach Präsident Biden, dann soll die Ukraine neue Mittel in Höhe von 24 Milliarden Dollar bekommen. Viele US-Republikaner lehnen das aber ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 01:00 Uhr