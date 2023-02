Biden sichert östlichen Nato-Staaten seine Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 22.02.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: US-Präsident Biden hat die Entscheidung Russlands kritisiert, das nukleare Abrüstungsabkommen New Start auszusetzen. Moskau begehe damit einen "großen Fehler", sagte Biden bei einem Treffen mit Vertretern osteuropäischer Nato-Staaten in Warschau. Das russische Parlament hatte zuvor die New-Start-Aussetzung durch Moskau bestätigt. Biden sicherte bei dem Treffen in Warschau außerdem den Staaten an der Ostflanke der Nato erneut den Beistand der USA im Fall eines Angriffs zu. Gerade diese Staaten wüßten besser als jeder andere, was bei dem Konflikt auf dem Spiel stehe. Nicht nur für Kiew, sondern für die Freiheit der Demokratien weltweit. Biden wörtlich: "Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der Nato verteidigen". An dem Treffen der sogenannten "Bukarest 9"-Gruppe in Warschau nahm neben Biden auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 17:00 Uhr