Biden sichert Israel Unterstützung zu

Washington: US-Präsident Biden hat Israel in dem aktuellen Konflikt die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. Diese sei felsenfest, sagte Biden. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Er warnte alle Feinde Israels davor, aus der aktuellen Lage Kapital schlagen zu wollen. Scharfe Kritik am Überfall der Hamas kam auch von UN-Generalsekretär Guterres. Er sei entsetzt, dass Zivilisten in ihren Häusern angegriffen und entführt worden seien, ließ Guterres über einen Sprecher mitteilen. Es brauche nun alle diplomatischen Bemühungen, um die Lage zu beruhigen. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von perfidem Terror der Hamas. Auch sie bescheinigte Israel das Recht auf Selbstverteidigung. Von Reisen nach Israel rät das Auswärtige Amt derzeit ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 21:00 Uhr