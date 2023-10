Biden sichert Israel die Unterstützung der USA zu

Tel Aviv: US-Präsident Biden hat Israel Unterstützung im Kampf gegen die Hamas zugesagt. Die Vereinigten Staaten werden Israel mit allem unterstützen, was das Land zur Verteidigung gegen die Terrororganisation benötige, sagte Biden bei seinem Besuch in Tel Aviv. Der US-Präsident kündigte an, im Laufe der Woche den Kongress um Hilfen für Israel in noch nie dagewesener Höhe zu bitten. Einzelheiten nannte er nicht. Zudem wollen die USA 100 Millionen Dollar weiterer humanitärer Hilfe für die Palästinenser bereitstellen. Das Geld solle den Menschen im Gazastreifen und dem Westjordanland zugutekommen. Die israelische Regierung hat jetzt angekündigt, Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen nicht zu behindern. Dies betreffe Lieferungen wie Lebensmittel, Wasser und Medikamente für die Zivilbevölkerung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 18:00 Uhr