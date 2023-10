Biden sichert Israel die Unterstützung der USA zu

Tel Aviv: US-Präsident Biden hat Israel die fortdauernde Unterstützung Amerikas zugesagt. Bei seinem Kurzbesuch in Tel Aviv erklärte er, die USA stünden an der Seite Israels, wenn es darum geht, die Freiheit zu verteidigen. Biden kündigte aber auch Unterstützung für die Palästinenser an. Die USA werden nach seinen Worten 100 Millionen Dollar an weiterer humanitärer Hilfe bereitstellen. Das Geld solle den Menschen im Gazastreifen und dem Westjordanland zugutekommen. Überschattet wird der Besuch von dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen. Das unter Kontrolle der Hamas stehende Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Toten dort jetzt mit 471 an. Israel und die Hamas machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. - Vor kurzem teilte Israel außerdem mit, man werde die Lieferung humanitärer Hilfe aus Ägypten in den Gazastreifen erlauben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 17:00 Uhr