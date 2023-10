Biden sichert Israel die Unterstützung der USA zu

Tel Aviv: US-Präsident Biden hat Israel die fortdauernde Unterstützung Amerikas zugesagt. Bei seinem Kurzbesuch in Tel Aviv erklärte er, die USA stünden an der Seite Israels, wenn es darum geht, die Freiheit zu verteidigen und den Frieden zu unterstützen. Heute, morgen und immer. Überschattet wird der Besuch von dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen. Das unter Kontrolle der Hamas stehende Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Toten dort jetzt mit 471 an. Israel und die Hamas machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Bundeskanzler Scholz zeigte sich entsetzt und forderte eine rasche Aufklärung des Vorfalls. Dieser verdeutliche nach Ansicht des Kanzlers, dass die Hamas hat mit ihrem Terrorangriff schlimmes Leid über die Bürger in Israel und in der Folge auch über die Menschen in Gaza gebracht hat. Der britische Außenminister Cleverly rief inzwischen zur Besonnenheit auf. Zunächst müssten die Fakten zur Ursache der Detonation abgewartet werden, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X. Voreilige Schlüsse, so Cleverly, könnten noch mehr Menschenleben gefährden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 14:45 Uhr