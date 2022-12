Biden setzt weiter auf Zweistaatenlösung in Nahost

Kurzmeldung ein/ausklappen Fußball-Legende Pelé stirbt mit 82 Jahren an Krebs

Sao Paulo: Die Fußball-Welt trauert um den brasilianischen Superstar Pelé. Wie seine Familie mitteilte, erlag er am Abend in einem Krankenhaus in Sao Paulo einem Krebsleiden. Der dreimalige Fußball-Weltmeister wurde 82 Jahre alt. Pelé habe alles verändert, betonte der Stürmer Neymar, der in der brasilianischen Nationalelf aktuell Pelés frühere Nummer 10 trägt. Er habe Fußball in Kunst verwandelt, den Armen und Schwarzen eine Stimme gegeben und Brasilien damit Sichtbarkeit verschafft. Deutschlands "Kaiser" Franz Beckenbauer betonte, der Fußball habe den Größten seiner Geschichte verloren, und er selbst einen einzigartigen Freund. Die brasilianische Regierung hat nach Pelés Tod drei Tage Staatstrauer angeordnet. Am Dienstag soll der Verstorbene in seiner Heimatstadt Santos beerdigt werden.

