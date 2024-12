Biden setzt US-Übergangshaushalt in Kraft

Washington: US-Präsident Biden hat einen Übergangshaushalt mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt und damit einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Die Unterzeichnung galt als Formalität, nachdem der Kongress das Gesetz in einer nächtlichen Sitzung buchstäblich in letzter Minute verabschiedet hatte. Das Budget garantiert die Finanzierung der Regierungsgeschäfte bis Mitte März. Wäre der Übergangshaushalt gescheitert, wäre es zu einem sogenannten Shutdown gekommen, einer Haushaltssperre mit unbezahltem Zwangsurlaub für hunderttausende Staatsbedienstete und Einschränkungen für das öffentliche Leben

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 19:30 Uhr