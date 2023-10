Biden setzt auf neue Hilfen für Israel und die Ukraine

Washington: US-Präsident Biden will den Kongress um milliardenschwere neue Finanzhilfen für Israel und die Ukraine bitten. Das kündigte er in einer Rede an die Nation an. Er betonte, für Amerikas Sicherheit sei es entscheidend, dass Israel seinen Krieg gegen die Hamas gewinne - und dass die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland Erfolg habe. Biden warnte, wenn die USA zuließen, dass die internationale Aggression sich fortsetze, würden sich Konflikte und Chaos in andere Teile der Welt ausbreiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2023 04:00 Uhr