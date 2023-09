Biden schränkt Ölbohrungen in großen Teilen Alaskas ein

Washington: Die US-Regierung will neue Öl- und Gasbohrungen im Bundesstaats Alaska verbieten. Das Verbot betrifft eine Fläche von 4,3 Millionen Hektar Land - ein Gebiet so groß wie Dänemark; die Region ist ein wichtiger Lebensraum für Eis- und Grizzlybären sowie für hunderttausende Zugvögel. US-Präsident Biden begründete den Schritt mit der besonderen Verantwortung für die Arktis, die durch den Klimawandel hart getroffen werde. Die Ankündigung folgte auf die umstrittene Erlaubnis für das sogenannte Willow-Projekt. Im März hatte das US-Innenministerium einem Energiekonzern grünes Licht für Ölbohrungen in der Arktis gegeben - trotz heftiger Kritik von Umweltschützern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 04:00 Uhr