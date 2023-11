Biden schlägt Pause im Krieg zwischen Israel und Hamas vor

Washington: US-Präsident Biden hat sich für eine Pause im Krieg zwischen Israel und der Hamas ausgesprochen. Biden sieht darin eine Chance, "Gefangene" aus dem Palästinensergebiet herauszuholen. Was er damit genau meinte, blieb zunächst offen. Später erläuterte das Weiße Haus, es gehe um die etwa 230 Geiseln, die die Terror-Organisation Hamas seit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober in ihrer Gewalt hat. Gestern wurde erstmals der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zeitweise geöffnet, um bis zu 400 Ausländer und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft ausreisen zu lassen. Unter ihnen waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin auch einige Deutsche. Ähnlich wie US-Präsident Biden fordert auch das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen eine Pause der militärischen Auseinandersetzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 07:00 Uhr