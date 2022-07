Biden sagt Israel "unerschütterliche" Unterstützung zu

Nachrichtenarchiv - 13.07.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Lapid hat nach der Ankunft von US-Präsident Biden die - so wörtlich - unzerbrechliche Beziehung beider Länder hervorgehoben. Biden sei einer der besten Freunde, die Israel je gekannt habe, sagte Lapid bei einer Zeremonie am Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv. Während des Besuchs des US-Präsidenten seien Gespräche über die nationale Sicherheit geplant, so Lapid. Biden selbst sagte Israel die unerschütterliche Unterstützung der USA zu. Es ist Bidens erste Nahost-Reise seit seiner Amtsübernahme vor eineinhalb Jahren. Vom Flughafen fuhr Biden zur Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo er die Ewige Flamme entzündete und einen Kranz zum Gedenken an die Opfer des Holocaust niederlegte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 21:00 Uhr