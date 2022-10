Biden sagt Hurrikan-Opfern in Florida Hilfe zu

Fort Myers: US-Präsident Biden hat in Florida die von Hurrikan "Ian" am schwersten getroffenen Gemeinden besucht. Den Menschen dort versprach er nachhaltige Hilfe. Biden wurde von dem republikanischen Gouverneur DeSantis begleitet, einem möglichen Kontrahenten bei der nächsten Präsidentenwahl 2024. Beide Politiker betonten aber, in dieser Situation stehe Parteipolitik hinten an. Allein in Florida kamen durch den Wirbelsturm nach amtlichen Angaben mindestens 75 Menschen ums Leben.

