Biden ruft zu Einigkeit und Versöhnung auf

Nachrichtenarchiv - 08.11.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach seinem rechnerischen Wahlsieg hat der voraussichtliche US-Präsident Biden zur Einigkeit und Versöhnung aufgerufen. Biden trat gemeinsam mit Vize-Kandidatin Harris vor die Presse. Er sagte, es sei Zeit, die düstere Ära der Dämonisierung zu beenden und harsche und hitzige Worte hinter sich zu lassen. Amtsinhaber Trump weigert sich jedoch weiterhin, die Auszählungs-Ergebnisse anzuerkennen. Sein Team klagt in mehreren Bundesstaaten gegen die veröffentlichten Zahlen, dort könnte es zu Neuauszählungen kommen. Seit gestern Abend gilt Biden jedoch als Wahlsieger. Ihm werden nun auch die Bundesstaaten Nevada und Pennsylvania zugesprochen, weil er uneinholbar in Führung liegt. Damit hat er die erforderliche Mehrheit im Wahlmänner-Kollegium erreicht. Außerdem liegt er in Georgia und Arizona vorne. Diese Staaten sind aber noch keinem der Kandidaten zugerechnet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.11.2020 08:30 Uhr