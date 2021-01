Biden ruft US-Amerikaner zu Einheit auf

Bundesregierung beschließt Homeoffice-Pflicht

Berlin: Die Bundesregierung hat heute eine Homeoffice-Pflicht per Verordnung beschlossen. In Kraft treten soll die Regelung am kommenden Mittwoch. Sprechen keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen, müssen Arbeitgeber dann ihren Mitarbeitern Homeoffice anbieten, sagte Arbeitsminister Heil. Bislang seien Arbeitgeber nur darum gebeten und dazu aufgefordert worden und viele machten das auch vorbildlich. Die wissenschaftlichen Berater der Regierung hätten aber auch festgestellt, dass beim Arbeiten von zu Hause aus noch viel Luft nach oben sei, so der SPD-Politiker. Aus Sicht der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft wären die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zum Homeoffice nicht nötig gewesen. Wie vbw-Chef Brossardt sagte, wird im Freistaat Homeoffice schon jetzt weitreichend genutzt. Die Quote sei die gleiche wie im Frühjahr – also am Ende des ersten Lockdowns.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 16:00 Uhr