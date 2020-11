Biden ruft US-Amerikaner zu Einheit auf

Ausgangssperre und Teil-Lockdown in Italien

Rom: Im Rahmen der Covid-19-Bekämpfung sind in Italien am Abend verschärfte Corona-Schutzvorschriften in Kraft getreten. Die Regierung hat eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr für die 60 Millionen Bürger erlassen. In vier roten Regionen trat ein Teil-Lockdown in Kraft, der rund um die Uhr gilt. Darunter ist die wirtschaftsstarke Lombardei mit zehn Millionen Einwohnern. In den Roten Zonen müssen die Menschen weitgehend zu Hause bleiben, Ausnahmen gelten für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Bars, Restaurants und Geschäfte, die nichts Lebensnotwendiges verkaufen, sind zu. Im ganzen Land sind zudem die Museen geschlossen. Höhere Schulen und Universitäten müssen auf Online-Unterricht umstellen. Die Bundesregierung stuft ab morgen ganz Italien als Corona-Risikogebiet ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 06:00 Uhr