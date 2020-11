Biden ruft US-Amerikaner zu Einheit auf

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 07:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wilmington: Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden hat die amerikanische Bevölkerung zu Einheit aufgerufen. In einer Ansprache sagte er, es sei an der Zeit, den Zorn hinter sich zu lassen und gemeinsam als eine Nation wieder zusammenzuwachsen. Außerdem gab er sich zuversichtlich, die Wahl zu gewinnen. Gleichzeitig betonte er aber, dass noch kein Sieger feststehe. Aktuell werden noch die letzten Stimmen ausgezählt, nach derzeitigem Stand liegt Biden knapp vor Amtsinhaber Trump. Der hatte den Sieg bereits kurz nach Schließung der Wahllokale für sich beansprucht. Dass Biden in Führung liegt, führte er auf Wahlbetrug zurück. Allerdings lieferte er keine Beweise für seine Anschuldigungen. Wegen der hohen Wahlbeteiligung und der per Briefwahl abegebenen Stimmen dauert die Auszählung dieses Mal länger als sonst. Noch fehlen die Ergebnisse aus fünf Staaten, in Georgia soll neu ausgezählt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 07:15 Uhr