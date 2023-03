Biden ruft Netanjahu zu "Kompromiss" für umstrittene Justizreform auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Algen bedrohen Strände in den USA und der Karibik

Tampa: Eine gewaltige Menge Braunalgen treibt auf die Küste der USA und Mexikos zu. Wie die Universität von Südflorida berichtet, bewegen sich rund 6,1 Millionen Tonnen Algen aus dem Zentralatlantik in Richtung Karibik. Das sei die zweitgrößte Menge seit Beginn der Aufzeichnungen 2011. Erste Ausläufer seien bereits an Stränden der mexikanischen Halbinsel Yucatán angespült worden. Medienberichten zufolge sind auch Strände von Key West an der Südspitze Floridas betroffen. Die Algen beeinträchtigen vor allem den Tourismus. Wenn sie am Strand verrotten, setzten sie Schwefelwasserstoff frei, was nach faulen Eiern riecht.

