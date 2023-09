Biden ruft bei UN-Generaldebatte Staaten zur Zusammenarbeit auf

New York: US-Präsident Biden hat bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York einen Appell für Multilateralismus gehalten. Keine Nation könne die Herausforderungen der Welt alleine lösen. Biden rief die Weltgemeinschaft dazu auf, der Ukraine weiter zur Seite zu stehen. Kein Land sei sicher, wenn jetzt zugelassen würde, die Ukraine zu zerstückeln. Angesichts tödlicher Naturkatastrophen warnte Biden vor der Klimakrise als existenzielle Bedrohung für die gesamte Menschheit. Auch Bundeskanzler Scholz hob das übergeordnete Ziel vieler Nationen hervor, den Klimawandel aufzuhalten. In New York erklärte er vor Journalisten, diese UN-Generalversammlung sei für die Deutschen eine Besondere, da sie damit das 50-jährige Jubiläum des Beitritts feierten. Damals sei auch die Grundlage für die spätere deutsche Einheit gesetzt worden. Scholz spricht in der kommenden Nacht vor der UN-Vollversammlung.

