Biden rechnt mit kleinerer Amtseinführung

Landkreis Regen und Stadt Passau weiten Ausgangsbeschränkungen aus

Passau: Wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen weiten der Landkreis Regen und die Stadt Passau in Niederbayern ab heute ihre Ausgangsbeschränkungen aus. Für den Landkreis Regen bedeutet das, dass diese jetzt auch tagsüber gelten und nicht mehr nur nachts. Die Menschen dort dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen, etwa um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Die Regelung gilt in Passau bereits seit einer Woche und wurde jetzt um eine weitere Woche verlängert. - Wegen der Corona-Lage in Bayern hat Ministerpräsident Söder für morgen Mittag sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Per Videoschalte will er über weitere Maßnahmen beraten. Söder hatte in den letzten Tagen weitere Verschärfungen angedeutet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 06:00 Uhr