Biden rechnet mit Waffenruhe im Gazastreifen binnen Tagen

Washington: US-Präsident Biden zufolge ist Israel bereit, die Kampfhandlungen im Gazastreifen während des muslimischen Fastenmonats zu unterbrechen. Biden rechnet nach eigenen Angaben mit einer Einigung auf eine Waffenruhe bis Anfang nächster Woche. Derweil werden mehr Details zum Entwurf über das in Paris mit Unterhändlern aus Ägypten, Katar und den USA verhandelten Rahmenabkommen bekannt. Die Hamas hat einem Insider zufolge einen Entwurf erhalten, der eine 40-tägige Feuerpause vorsieht. In dieser Zeit sollen israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden, und zwar im Verhältnis eins zu zehn. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Außerdem sollen in der Zeit Krankenhäuser und Bäckereien im Gazastreifen repariert und Hilfslieferungen deutlich aufgestockt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 10:00 Uhr