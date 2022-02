Biden rechnet fest mit russischem Einmarsch in der Ukraine

Sturmtief "Zeynep" sorgt für extreme Orkanböen

Berlin: Das Sturmtief "Zeynep" fegt mit großer Wucht über Deutschland hinweg. An der Nordsee und im Harz gab es laut Deutschem Wetterdienst "extreme Orkanböen". Auch in den südlichen Bundesländern deckte der Sturm Dächer ab und riss Bäume um. In den Niederlanden wurden vier Menschen getötet, in Deutschland gab es nach ersten Meldungen drei Tote. Die Stadt Hamburg richtet sich auf eine schwere Sturmflut in den Morgenstunden ein, in Bremen wurden einige Gebiete evakuiert..

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.02.2022 04:00 Uhr