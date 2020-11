Biden rechnet bei US-Wahl heute mit Ergebnis

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA dauert die Auszählung der Präsidentschaftswahl weiter an. Herausforderer Biden liegt derzeit in vier der fünf noch umkämpften Bundesstaaten in Führung, nämlich in Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona. Allein mit Pennsylvania würde er die erforderlichen Wahlmänner-Stimmen von 270 erreichen. Dementsprechend siegessicher zeigte er sich in einer Ansprache an die Bevölkerung. Er sagte wörtlich "Wir werden dieses Rennen gewinnen" und gab sich zuversichtlich, dass heute ein Ergebnis verkündet wird. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass Amtsinhaber Trump eine Niederlage anerkennt. Er spricht weiter von Wahlbetrug, ohne Beweise dafür zu liefern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 13:00 Uhr