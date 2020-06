Biden prangert Trumps Fototermin vor Kirche an

Münchner Polizei warnt vor vergifteten Getränken

München: In zwei Supermärkten im Münchner Westen sind vergiftete Erfrischungsgetränke aufgetaucht. Das gab die Polizei bekannt. In mindestens drei Fällen hatten Kundinnen und Kunden im April und Mai die Getränke gekauft und davon getrunken. Zwei Frauen mussten ärztlich behandelt werden wegen Schwindel, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden. In einem Supermarkt wurde außerdem eine weitere vergiftete Flasche in einem Regal entdeckt. Ein Motiv ist bislang nicht bekannt, ein Erpresserschreiben liegt nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes und hat eine Sonderkommission eingerichtet. Getränke-Käufer sollten unbedingt darauf achten, dass der Sicherungsring an den Flaschen intakt ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.06.2020 19:15 Uhr