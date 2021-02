Biden nominiert früheren Vize-Außenminister Burns als CIA-Direktor

Sieben-Tage-Inzidenz in 20 bayerischen Städten und Kreisen unter 50

München: In der Landeshauptstadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit Mitte Oktober wieder unter die Marke von 50 gefallen. Das Robert-Koch-Institut gibt sie mit 48 an. Auch 19 weitere Regionen liegen unter der 50er-Inzidenz. Am niedrigsten ist der Wert mit 24 in der Stadt Regensburg. Am östlichen und nördlichen Rand Bayerns ist die Corona-Karte dagegen häufig noch rot oder dunkelrot eingefärbt: Die Landkreise Hof und Tirschenreuth liegen bei über 350 und haben damit bayernweit die höchsten Inzidenz-Werte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 12:00 Uhr