Biden nennt Zwischenwahlen einen guten Tag für die Demokratie und Amerika

Washington: US-Präsident Biden hat die Zwischenwahlen in den USA als guten Tag für Amerika und die Demokratie bezeichnet. Er fühle sich in seinem Optimismus bestätigt, auch wenn einige Demokraten verloren hätten, so Biden im Weißen Haus. Der "rote Tsunami", also der Siegeszug der Republikaner, den Experten vorausgesagt hatten, sei nicht durchs Land gerollt. Ex-Präsident Trump bezeichnete die Wahlergebnisse als "etwas enttäuschend" - wertete sie für sich persönlich aber dennoch als Erfolg. Er hatte viele Republikaner unterstützt. Noch ist nach den Zwischenwahlen unklar, wer in den beiden Kammern des Kongresses künftig die Mehrheit hat. Die Oppositionspartei hat nach der bisher erfolgten Auszählung die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Was die Besetzung des Senats angeht, könnte die Entscheidung erst am 6.Dezember fallen, da sich im Bundesstaat Georgia eine Stichwahl abzeichnet. Derzeit verfügen die Demokraten von Präsident Biden im Kongress über eine knappe Mehrheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 23:00 Uhr