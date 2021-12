Biden nennt Tornado-Serie eine "unvorstellbare Tragödie"

Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt und vereinzelt Schnee, Tiefstwerte bis minus 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Abend und in der Nacht bewölkt und vereinzelt etwas Schnee, besonders in Südbayern. Tiefstwerte +1 bis -3 Grad. In den kommenden Tagen weiter trüb, im Norden und Osten gelegentlich Schneeregen oder Regen. Nur an den Alpen Auflockerungen. Nächtliche Tiefstwerte +4 bis -1 und Tageshöchstwerte 1 bis 7 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.12.2021 18:15 Uhr