Biden nennt Putin Kriegsverbrecher

Nach dem Luftangriff auf ein Theater in der südukrainischen Stadt Mariupol gibt es immer noch keine Informationen über Tote und Verletzte. Ukrainischen Behördenangaben zufolge, hatten mehr als tausend Menschen in dem Theater Schutz gesucht. Die Regierung in Kiew macht Russland verantwortlich, Moskau weist dies zurück. US-Präsident Biden sprach in Washington von einer Schande für die Welt. Vor Reportern bezeichnete er den russischen Präsidenten Putin als Kriegsverbrecher. Der Kreml reagierte empört und warf Biden inakzeptable und unverzeihliche Rhetorik vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 04:00 Uhr