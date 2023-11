Biden mahnt Schutz der Krankenhäuser im Gazastreifen an

Washington: US-Präsident Biden hat Israel aufgefordert, bei den Angriffen in Gaza mehr Rücksicht auf die Krankenhäuser zu nehmen. Auf die Lage im umkämpften Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt angesprochen, sagte Biden, die Klinik müsse geschützt werden. Die USA stünden mit Israel deswegen in Kontakt. Augenzeugen berichten von heftigen Gefechten rund um das Krankenhaus. Die israelische Armee wirft der Hamas vor, ihr militärisches Hauptquartier in Tunneln unter dem größten Krankenhaus im Gaza-Streifen errichtet zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 02:00 Uhr