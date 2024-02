Biden macht Putin für Tod von Nawalny verantwortlich

Washington: US-Präsident Biden hat den russischen Staatschef Putin für den Tod des Kreml-Kritikers Nawalny verantwortlich gemacht. Zwar wisse man nicht genau, was passiert sei. Aber es gebe keinen Zweifel daran, dass Nawalnys Tod eine Folge von Putins Handeln und dem seiner - so wörtlich - Verbrecher sei, sagte Biden im Weißen Haus. Der Oppositionspolitiker habe sich mutig gegen die Korruption, die Gewalt und "all die schlechten Dinge" gewehrt, die die Putin-Regierung getan habe. Die russische Führung wies die Kommentare westlicher Politiker als inakzeptabel zurück. Die Äußerungen seien "absolut überdreht", sagte Kreml-Sprecher Peskow. Vom Außenministerium hieß es, obwohl zu den Todesumständen noch ermittelt werde, lägen die Schlussfolgerungen des Westens schon bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 22:00 Uhr