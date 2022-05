Biden Lockert Kuba Kurs

260 ukrainische Soldaten verlassen das Stahlwerk in Mariupol

Kiew: Nach wochenlanger Blockade haben rund 260 ukrainische Soldaten das von russischen Truppen belagerte Stahlwerk in Mariupol verlassen. Wie der russische Generalstab erklärte, sollen sie in der nächsten Zeit gegen russische Gefangene ausgetauscht werden. 53 der Soldaten sollen schwer verletzt sein. Momentan halten sich noch mehrere Hundert ukrainische Kämpfer in dem belagerten Stahlwerk auf. Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache, die Ukraine brauche ihre Helden lebend. An der Evakuierung der Soldaten seien unter anderem auch das Internationale Rote Kreuz und die Vereinten Nationen beteiligt gewesen. Unterdessen ist das Gebiet um die Großstadt Lwiw in der Westukraine erneut Ziel eines Luftangriffs geworden. Nach ukrainischen Angaben richtete sich die Attacke gegen eine Militäreinrichtung an der Grenze zu Polen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 07:00 Uhr