Biden liegt in vier Schlüsselstaaten vorne - Wählerstimmen in Georgia werden aber wohl neu ausgezählt

Löw nominiert Uduokhai vom FC Augsburg

Frankfurt am Main: Bundestrainer Löw hat zwei Neulinge in den Kader der DFB-Elf berufen: Den Innenverteidiger des FC Augsburg, Felix Uduokhai, und den im Sommer vom FCA zu Eindhoven gewechselten Außenverteidiger Philipp Max. Von Bayern München kehrt Leroy Sane zurück. Die Nationalmannschaft bestreitet in der kommenden Woche ein Testspiel in Leipzig gegen Tschechien. Anschließend stehen in der Nations League die beiden Partien gegen die Ukraine und in Spanien auf dem Programm.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.11.2020 12:15 Uhr