Biden leitet nach Amtsübernahme Kurswechsel ein

21.01.2021 08:00 Uhr

Washington: Der neue US-Präsident Biden hat nach seiner Vereidigung einen Kurswechsel in verschiedenen Politikbereichen eingeleitet. Nach seinem Einzug ins Weiße Haus verfügte er die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen. Das entsprechende Schreiben ist bereits bei den Vereinten Nationen angekommen: UN-Generalsekretär Guterres bestätigte, dass die USA ab dem 19. Februar wieder Teil des Abkommens sein werden. Der US-Präsident ordnete außerdem an, dass der Bau der Grenzmauer zu Mexiko gestoppt wird. Den Kampf gegen die Corona-Pandemie erklärte Biden zu einer seiner wichtigsten Aufgaben. Als erste Maßnahme erließ er eine Maskenpflicht, die nun hundert Tage lang in allen Einrichtungen des Bundes gilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 08:00 Uhr