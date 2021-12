Biden lehnt Forderung Putins nach Ende der Nato-Osterweiterung ab

Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen oder Schnee, Tiefstwerte +2 bis -8 Gra

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, zum Morgen hin im westlichen Franken und in Schwaben Schnee oder Regen, örtlich Glatteisgefahr. Tiefstwerte +2 bis -8 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen im Allgäu. In den kommenden Tagen zunächst bewölkt und gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen Regen, morgen Vormittag gebietsweise auch gefrierender Regen möglich. Am Freitag kaum noch Niederschläge und ab und zu sonnig. Höchstwerte -2 bis +4 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.12.2021 21:15 Uhr