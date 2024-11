Biden lädt Trump ins Weiße Haus ein

Washington: US-Präsident Biden hat seinen designierten Nachfolger Trump zu einem Gespräch ins Weiße Haus eingeladen. Wie seine Sprecherin mitteilte, will Biden Trump am Mittwoch im Oval Office empfangen. Die Einladung des scheidenden Präsidenten an seinen Nachfolger hat in den USA Tradition. Trump hatte Biden nach seiner Niederlage vor vier Jahren allerdings nicht eingeladen. Biden hingegen erklärte nach Trumps Wahlsieg, er werde die Amtsgeschäfte "friedlich und geordnet" übergeben.

