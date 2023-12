Biden lädt Selenskyj für Dienstag ins Weiße Haus ein

Washington: US-Präsident Biden hat den ukrainischen Staatschef Selenskyj für übermorgen zu einem Besuch ins Weiße Haus eingeladen. Wie es von dort hieß, soll über den militärischen Bedarf der Ukraine, gemeinsame Rüstungsprojekte und weitere amerikanische Hilfen gesprochen werden. Auch wenn Biden der Ukraine erneut Unterstützung gegen die - Zitat - "brutale russische Invasion" zusicherte, sind weitere Geld- und Waffenlieferungen ungewiss. Die vom Parlament bewilligten Mittel werden nach Angaben der USA zum Jahresende aufgebraucht sein, immer mehr Republikaner stellen die Hilfe grundsätzlich in Frage. In der Ukraine wird zurzeit unter anderem in den Regionen Charkiw und Cherson heftig gekämpft. Bei neuen russischen Angriffen sollen mehrere Zivilisten getötet worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 23:00 Uhr