Biden lädt Merkel zu Arbeitsbesuch nach Washington ein

Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel wird vor dem Ende ihrer Amtszeit noch einmal in die USA reisen, um Präsident Biden zu besuchen. Wie eine Regierungssprecherin mitgeteilt hat, ist die Kanzlerin von Biden für den 15. Juli zu einem Arbeitsbesuch in Washington eingeladen worden. Im Laufe des Tages treffen Merkel und Biden beim G7-Gipfel in der britischen Grafschaft Cornwall aufeinander.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 15:00 Uhr