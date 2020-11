Biden kündigt wissenschaftlich fundierten Plan gegen Corona an

Nachrichtenarchiv - 08.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der voraussichtliche neue US-Präsident Biden will sich als erstes um eine Eindämmung der Corona-Pandemie in den USA kümmern. Biden sagte in einer Rede, schon morgen werde er einen wissenschaftlichen begründeten Plan dafür vorstellen. Dieser solle umgesetzt werden, sobald er das Amt am 20. Januar kommenden Jahres übernommen habe, so Biden. Der demokratische Kandidat hat nach den vorliegenden Auszählungsergebnissen die Mehrheit im Wahlmänner-Kollegium sicher. Biden kommt auf mindestens 279 Stimmen - 9 mehr als erforderlich. Außerdem führt er in Arizona und Georgia, die offiziell noch als "nicht entschieden" gewertet werden. Amtsinhaber Trump weigert sich aber weiter, die Ergebnisse anzuerkennen. Er hat in verschiedenen Staaten juristische Schritte eingeleitet. Da die Ergebnisse zum Teil sehr knapp sind, ist eine Überprüfung ohnehin vorgesehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2020 07:00 Uhr