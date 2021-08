Biden kündigt Vergeltung für Anschläge in Afghanistan an

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat Vergeltung für die Terroranschläge am Flughafen von Kabul angekündigt. Man habe Informationen, wo sich die Drahtzieher aufhielten und werde auch ohne große Militäreinsätze Möglichkeiten finden, diese zur Rechenschaft zu ziehen, sagte Biden. Zu den Anschlägen hat sich die Terrormiliz IS bekannt. Nach Angaben des US-Militärs hatten sich gestern am Flughafen Kabul mindestens zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Anschließend sollen weitere IS-Kämpfer auf die Menge geschossen haben. Dabei starben nach neuesten Erkenntnissen mindestens 60 Afghanen und 13 US-Soldaten. 150 Menschen wurden demnach verletzt. Trotz der Anschläge wollen die USA ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan fortsetzen. Für die Bundeswehr ist der Einsatz dagegen beendet. Die letzte Maschine mit ausgeflogenen Bundesbürgern und afghanischen Ortskräften landete nach Mitternacht am Frankfurter Flughafen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 07:00 Uhr