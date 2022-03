Biden kündigt schwere Konsequenzen für russischen Krieg gegen die Ukraine an

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In seiner Rede zur Lage der Nation heute Nacht wird US-Präsident Biden schwere Konsequenzen für den russischen Einmarsch in die Ukraine ankündigen. Laut vorab verbreitetem Redemanuskript wird Biden darauf hinweisen, dass Diktatoren für ihre Aggressionen einen Preis zu zahlen hätten. Sonst verursachten sie noch mehr Chaos, was die Geschichte gezeigt habe. Der Präsident spricht in einer Stunde. Die traditionelle Rede vor beiden Häusern des Kongresses bietet ihm die Gelegenheit, zur besten Sendezeit seine Sicht der Dinge darzustellen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.03.2022 02:00 Uhr