Biden kündigt neue Zusammenarbeit mit Europa an

Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf der digitalen Sicherheitskonferenz hat US-Präsident Biden eine neue Qualität bei der Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA beschworen. In seiner aus Washington zugeschalteten Rede sagte Biden, das transatlantische Bündnis sei zurück, die USA würden in seiner Amtszeit sehr eng mit den Partnern aus der EU zusammenstehen. Dies sei schließlich die Grundlage unserer gemeinsamen Sicherheit und unseres Wohlstands. Der US-Präsident ging auch auf den von seinem Vorgänger Trump eingeleiteten Truppenabzug aus Deutschland ein und sagte, dieses Vorhaben werde gestoppt. Bundeskanzlerin Merkel wies in ihre Rede darauf hin, dass die Bundesrepubik sich international verstärkt einbringen werde, vor allem wenn es um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gehe. Die Münchner Sicherheitskonferenz dauert wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur rund drei Stunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 18:00 Uhr