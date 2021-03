Biden kündigt massiven Ausbau der Windenergie auf See an

Prozess zum Tod von George Floyd hat in Minneapolis begonnen

Minneapolis: In den USA ist das mit Spannung erwartete Hauptverfahren rund um den Tod des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz angelaufen. Nachdem das Gericht von Minneapolis drei Wochen lang die Geschworenen ausgewählt hatte, zeigten die Staatsanwälte ihnen jetzt ein Video. Darauf ist zu sehen, wie der angeklagte Ex-Polizisten Derek Chauvin dem Schwarzen neun Minuten lang das Knie auf den Hals drückte. Zu hören ist außerdem, wie umherstehende Menschen wiederholt rufen, damit aufzuhören, und Floyd keuchte, dass er nicht atmen könne. Der Angeklagte wird unter anderem des Mordes zweiten Grades angeklagt, was in etwa Totschlag nach deutschem Recht entspricht. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft. Die Verteidigung machte wiederum geltend, dass in Floyds Blut Rauschgift nachgewiesen wurde. Der Drogenkonsum in Verbindung mit seiner Herzerkrankung und Adrenalin hätten den Tod verursacht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.03.2021 22:15 Uhr