Biden kündigt in Kiew weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Kiew: Kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Überfalls hat US-Präsident Biden die Ukraine mit einer besonderen Geste der Solidarität bedacht. Biden traf zu einem nicht angekündigten Besuch in Kiew ein, wo er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj traf. Dabei gab der US-Präsident weitere Militärhilfen für Kiew bekannt. Demnach werden die USA Waffen im Wert von einer halben Milliarde Dollar liefern, darunter Granaten und Panzerabwehr-Raketen. Amerika und die Welt stünden an der Seite Kiews, sagte Biden. Selenskyj nannte den ersten Besuch des US-Präsidenten in der Ukraine seit Kriegsausbruch ein äußerst wichtiges Zeichen der Unterstützung. Am Nachmittag reiste Biden weiter nach Polen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 16:00 Uhr