Biden kündigt Hilfslieferungen nach Gaza an

Gaza: US-Präsident Biden erwartet ab morgen erste Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen. Wie er auf der Rückreise von Tel Aviv mitteilte, will Ägypten in den nächsten Tagen zunächst bis zu 20 Lkw mit Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah durchlassen. Laut Biden hat ihm Ägyptens Präsident al-Sisi in einem Telefonat diese Zusage gemacht. Nach den Worten des US-Präsidenten sind aber erstmal Reparaturen an der Straße zum Grenzübergang Rafah nötig, bevor die LKW starten können. Am Abend will sich Biden in einer Ansprache an die Nation wenden und unter anderem die Reaktion seines Landes auf die Hamas-Angriffe erörtern. Biden hatte in Tel Aviv erklärt, er werde den US-Kongress um ein - so wörtlich "beispielloses Unterstützungspaket für die Verteidigung Israels" bitten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 09:00 Uhr