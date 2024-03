Biden kündigt Hilfe über Seeweg für den Gazastreifen an

Washington: US-Präsident Biden hat bei seiner Rede zur Lage der Nation weitere Hilfen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen angekündigt. Er habe das Militär angewiesen, dort einen provisorischen Hafen einzurichten, um auch auf dem Seeweg Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Notunterkünfte in den Küstenstreifen bringen zu können. Biden ermahnte Israels Führung, mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. Humanitäre Hilfe dürfe nicht zweitrangig sein und auch kein Druckmittel. Biden versicherte in seiner Ansprache außerdem, dass er nicht vor dem russischen Präsidenten Putin einknicken werde. Die Ukraine könne ihn aufhalten, wenn die USA ihr zur Seite stünden und Waffen lieferten, betonte Biden

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2024 11:00 Uhr