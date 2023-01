Biden kündigt eigene Panzerlieferung der USA an

Nachrichtenarchiv - 25.01.2023 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat bestätigt, dass auch sein Land Kampfpanzer an die Ukraine liefern wird. In einer Fernsehansprache hat Biden vor wenigen Minuten gesagt, Washington werden der Ukraine 31 Abrams-Panzer zur Verfügung stellen. Deutschland hatte die Lieferung eigener Kampfpanzer abhängig von den Verbündeten in der Nato gemacht, vor allem von den USA. Auch die Niederlande und Spanien haben sich heute bereit erklärt, Panzer in die Ukraine zu schicken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2023 18:15 Uhr